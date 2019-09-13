Четыре человека погибли в результате ДТП с грузовиком в Калмыкии

ТАСС, 13 сентября. Столкновение легкового автомобиля с грузовиком произошло в Черноземельском районе Калмыкии, погибли четыре человека. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"12 сентября в 22:40 в Черноземельском районе на 63-м км автодороги Комсомольский - Яшкуль произошло столкновение легкового автомобиля с грузовым автомобилем, четыре человека погибли",- сказали в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, все погибшие - пассажиры легковой машины. Среди погибших детей нет.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе МВД по республике, погибшие - жители Белоруссии.

"По предварительным данным, водитель "Reno Laguna" 1993 года рождения - житель Белоруссии - наехал на животное, в результате чего выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем "Volvo", под управлением жителя Дагестана. Пассажиры легковушки 1992 и 1993 годов рождения и ее водитель скончались на месте, еще один человек (из "Reno") умер в больнице", - сказали в пресс-службе.

По факту ДТП проводится проверка.