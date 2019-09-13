СМИ: более 200 человек погибли в центральной Индии из-за муссонных ливней

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 202 человека погибли в центральном индийском штате Мадхья-Прадеш из-за мощных муссонных ливней, которые обрушились на этот регион в последние недели. Как сообщает в пятницу телеканал NDTV, жертвами вызванных дождями наводнений также стали более 630 голов домашнего скота.

По информации телеканала, стихия нанесла ущерб около 10 тыс. зданий, 231 дом полностью разрушен. Из районов затопления эвакуированы более 8,5 тыс. человек.

"Правительство штата выделяет сумму в 400 тыс. рупий в помощь семье каждого погибшего", - приводит телеканал слова представителя местных властей. Чиновник добавил, что пострадавшие и потерявшие имущество лица также получат денежные выплаты.

Синоптики предупреждают, что сильные ливни продолжатся в ряде районов штата еще по меньшей мере сутки.