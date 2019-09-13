В некоторых населенных пунктах Испании из-за непогоды объявлен красный уровень опасности

МАДРИД, 13 сентября. /ТАСС/. Сильные дожди с ветром в Испании привели в пятницу к приостановке работы аэропортов, наводнениям, перекрытиям дорог и перебоям в движении поездов. Об этом сообщили региональные службы экстренной помощи пострадавших регионов.

Испанское управление аэропортов (AENA) проинформировало в Twitter, что вынуждено было временно закрыть воздушные гавани в Мурсии и Альмерии. Проблемы также зафиксированы в работе аэропортов Пальмы и Аликанте. В населенном пункте Ориуэла в Валенсии из берегов начала выходить река Сегура.

Государственное метеорологическое агентство Испании объявило в пятницу предупреждение в некоторых провинциях страны из-за ливней, гроз и сильных порывов ветра. В ряде населенных пунктов уровень опасности повышен до самого высокого - красного. Из-за непогоды отменены занятия у тысяч учеников, произведена эвакуация сотен человек.

Телеканал 24 Oras показал в эфире кадры, на которых видно, как сильные потоки воды сносят автомобили. К настоящему моменту стало известно о трех погибших из-за удара стихии: в автономных сообществах Андалусия и Кастилия-Ла-Манча. Сложная ситуация также сохраняется в регионах Валенсия, Мурсия и на Балеарских островах.

Несколько водителей застряли в туннеле в районе населенного пункта Пилар-де-ла-Орадада. В ожидании помощи со стороны пожарных и гражданской гвардии они вынуждены были забраться на крыши своих автомобилей.

Исполняющий обязанности председателя правительства Испании Педро Санчес и лидер Валенсии Ксимо Пуч обсудили ситуацию в автономии. И.о. премьера предложил главе региона всю необходимую помощью со стороны Мадрида. Санчес также отметил, что Совет министров страны проанализируют сложившуюся ситуацию.