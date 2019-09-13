Германия выдала России обвиняемого в организации налета на банк и хищении 23 млн рублей

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Россиянин, устроивший разбойное нападение на банк в Санкт-Петербурге и похитивший оттуда 23 млн рублей, экстрадирован из Германии. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Сегодня по требованию Генеральной прокуратуры РФ состоялась экстрадиция из ФРГ Георгия Кобахидзе", - сообщает надзорное ведомство.

Он обвиняется в разбое. По данным следствия, летом 2009 года Кобахидзе создал организованную группу, в которую вошли еще семь человек. По поддельному паспорту он заключил с банком в Санкт-Петербурге договор на аренду банковской ячейки, чтобы пройти в сейфовое хранилище и изучить расположение помещений банка, расстановку охраны и камер видеонаблюдения. Через три дня обвиняемый с соучастниками пришел в банк и под предлогом посетить сейф прошел в хранилище. Затем напал на сотрудника банка и потребовал передать колючи от сейфового хранилища.

Потерпевший нажал кнопку сигнализации, однако Кобахидзе увидел это, ударил сотрудника банка и пристегнул его к решетке. Таким образом он завладел ключами от хранилища и вызвал по рации сообщников. "После этого 20 сейфовых ячеек были вскрыты ломом, откуда похищено 23 млн рублей клиентов банка", - сказали в Генпрокуратуре.

Кобахидзе скрылся и был объявлен в международный розыск. После его задержания в Германии Генпрокуратура РФ направила запрос о его выдаче.