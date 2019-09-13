СК возбудил дело на главу НИИ физреабилитации Блюма о мошенничестве на 27,8 млн рублей

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Следователи СК возбудили уголовное дело в отношении гендиректора НИИ физической реабилитации и реабилитационных технологий Евгения Блюма о мошенничестве на 27,8 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"По данным следствия, не позднее мая 2014 года Блюм, являясь генеральным директором зарегистрированного в Москве и фактически осуществлявшего деятельность на территории Испании ООО "НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий", решил незаконно завладеть денежными средствами травмированной спортсменки. Для указанных целей пострадавшей было предложено заключить договор осуществления методологического сопровождения, технического исполнения и тренажерного обеспечения оздоровительной программы в соответствии с его авторскими разработками на сумму более 27,8 млн рублей", - сказала Петренко.

Следствие также считает, что Блюм, являясь доктором медицинских наук по специальности "патологическая физиология", знал, что восстановление функции организма спортсменки после травмы позвоночника невозможно. "Однако воспользовавшись посттравматическим состоянием девушки, он пообещал ей восстановление двигательных функций нижних конечностей в результате занятий по его авторской методике в течение одного года в Испании. Под влиянием заблуждения в мае 2014 года спортсменка подписала договор на оказание услуг и передала Блюму предусмотренную соглашением сумму денег. Вместе с тем обещанный результат по истечению года не наступил", - пояснила представитель СК.

Глава СК Александр Бастрыкин поставил на контроль уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), обвинение Блюму пока не предъявлено. Бастрыкин поручил оперативно и тщательно исследовать все обстоятельства, повлекшие нарушение прав пострадавшей спортсменки. Также он поручил принять меры для скорейшего завершения экспертных исследований в рамках расследования и при необходимости истребовать дополнительную документацию об оказанных женщине услугах.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, потерпевшая - фристайлистка Мария Комиссарова, получившая травму на тренировке во время Олимпиады в Сочи в 2014 году.