Власти ДРК уточнили число погибших из-за схода поезда с рельсов

ТАСС, 13 сентября. Число погибших в результате схода поезда с рельсов в четверг в Демократической Республике Конго (ДРК) пересмотрено в сторону понижения, оно составляет 15 человек. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на полицию и на правительство страны.

Авария произошла в провинции Танганьика. В четверг министр гуманитарных операций и национальной солидарности Стив Мбикайи Мабулуки приводил предварительную информацию о не менее чем 50 жертвах.

"Что касается числа жертв, было несколько версий, но мы получили подтверждение от национальной железнодорожной компании [Демократической Республики] Конго, что 15 человек погибли и примерно 30 пострадали", - сказал Мбикайи Мабулуки в пятницу.

Агентство отмечает, что поезд, попавший в аварию, был грузовым. Других подробностей о самом инциденте не приводится. Причина схода транспортного средства с рельсов по-прежнему не установлена.