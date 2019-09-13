Прокуратура Кубани проводит проверку из-за работы в школе больного туберкулезом учителя

КРАСНОДАР, 13 сентября. /ТАСС/. Прокуратура на Кубани проводит проверку по факту работы с детьми в школе в Новороссийске учителя, у которого выявлен туберкулез, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ведомства.

"Прокуратурой города Новороссийск организовано проведение проверки по данному факту. Заболевание подтверждено. По предварительным данным, в период работы в школе учитель не знал, что страдает данным заболеванием", - сказали в прокуратуре.

Собеседник агентства добавил, что не исключена возможность заражения учителя в период летних каникул, когда он не контактировал с учениками. Кроме того, по предварительным данным, форма туберкулеза, которой страдает педагог, не заразна.

В пятницу в кубанских СМИ появилась информация о том, что в школе в Новороссийске детям мог преподавать учитель, страдающий туберкулезом. Сообщается, что он проходил диспансеризацию в 2018 году, заболеваний выявлено не было, по окончанию учебного года учитель уволился, а при устройстве на новое место работы в 2019 году во время медицинского обследования у него выявили туберкулез.