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Работники частных клиник в Петербурге и Ленобласти задержаны за лишение пациентов свободы

По информации следствия, злоумышленники держали в частных домах с нарушением санитарных норм более 50 человек, а их родственникам навязывали оплату длительного содержания пациентов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Пять человек задержаны по подозрению в незаконном лишении свободы пациентов частных клиник по реабилитации зависимых от алкоголя в Петербурге и Ленинградской области. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Следственного комитета.

По данным следствия, в реабилитационных центрах содержались более 50 человек, в том числе женщины и несовершеннолетние. Их держали в частных домах с нарушением санитарных норм, а их родственникам навязывали оплату длительного содержания пациентов в таких условиях - от 40 тыс. до 100 тыс. рублей.

"В настоящее время задержаны руководитель одного из частных реабилитационных центров и четверо его помощников", - говорится в сообщении на сайте СК.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 127 УК РФ ("Незаконное лишение человека свободы, совершенное в отношении двух и более лиц").

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