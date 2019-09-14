После ДТП с автобусом и грузовиком в Ярославской области возбудили дело

ТАСС, 14 сентября. Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с участием пассажирского рейсового автобуса и грузовика в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"Возбуждено уголовное дело по ст. 264, ч. 5 ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"), - сказали в пресс-службе.

Ход проверки обстоятельств этого ДТП проконтролирует прокуратура. "Прокуратура Ярославской области поставила на контроль результаты проверки исполнения законодательства в связи с ДТП с рейсовым автобусом, в котором пострадали пассажиры", - говорится в сообщении надзорного ведомства, распространенном в субботу. На место аварии выехал заместитель прокурора Ярославской области Алексей Кукин, также на месте ДТП работают сотрудники Ространснадзора.

Столкновение пассажирского рейсового автобуса на трассе Ярославль - Иваново с грузовиком произошло утром 14 сентября. По данным ГИБДД и МЧС, погибли семь человек, пострадали от 19 до 21 пассажира. По предварительной версии, причиной аварии стал выезд грузовика на встречную полосу. Департамент здравоохранения Ярославской области в свою очередь сообщил, что погибли девять человек.