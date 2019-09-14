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ДТП с автобусом в Ярославской области

Пострадавшие в ДТП под Ярославлем находятся в состоянии средней степени тяжести

При необходимости пострадавших готовы эвакуировать при помощи санавиации в Москву

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Все 19 пострадавших в ДТП с автобусом и фурой в Ярославской области находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом ТАСС сообщил в субботу представитель территориального центра медицины катастроф Ярославской области.

"У всех 19 пострадавших в ДТП состояние средней степени тяжести", - сообщил собеседник агентства. Пострадавшие доставлены в Клиническую больницу скорой медицинской помощи имени Н. В. Соловьева.

В свою очередь в пресс-службе правительства области ТАСС сообщили, что на месте аварии развернут оперативный штаб. При необходимости пострадавших эвакуируют при помощи санавиации в Москву.

"Сейчас очень важно максимально эффективно использовать "золотой час", когда можно помочь пострадавшим. Поэтому при необходимости прибегнем к услугам санавиации, чтобы эвакуировать травмированных людей в Москву. По моему распоряжению развернут оперативный штаб на месте происшествия и в Соловьевской больнице Ярославля", - цитирует пресс-служба губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова.

Как уточнили в правительстве региона, в настоящее время на месте аварии работают девять бригад скорой помощи и медицины катастроф, три из центральной районной больницы Гаврилов-Яма и специалисты ФМБА, которые в субботу проводили диспансеризацию в Гаврилов-Яме. Задействовано 37 человек личного состава МЧС, УМВД и медицины катастроф.

Столкновение пассажирского рейсового автобуса на трассе Ярославль - Иваново с грузовиком произошло утром 14 сентября. По данным ГИБДД и МЧС, погибли семь человек, пострадали от 19 до 21 пассажира. По предварительной версии, причиной аварии стал выезд грузовика на встречную полосу. Ранее департамент здравоохранения Ярославской области сообщил, что погибли девять человек.

Теги
РоссияМиронов, Дмитрий ЮрьевичЯрославская областьДТП с автобусом в Ярославской области
Источник: депутат заксобрания Ленобласти пострадала в ДТП
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