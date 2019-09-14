Пострадавшие в ДТП под Ярославлем находятся в состоянии средней степени тяжести

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Все 19 пострадавших в ДТП с автобусом и фурой в Ярославской области находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом ТАСС сообщил в субботу представитель территориального центра медицины катастроф Ярославской области.

"У всех 19 пострадавших в ДТП состояние средней степени тяжести", - сообщил собеседник агентства. Пострадавшие доставлены в Клиническую больницу скорой медицинской помощи имени Н. В. Соловьева.

В свою очередь в пресс-службе правительства области ТАСС сообщили, что на месте аварии развернут оперативный штаб. При необходимости пострадавших эвакуируют при помощи санавиации в Москву.

"Сейчас очень важно максимально эффективно использовать "золотой час", когда можно помочь пострадавшим. Поэтому при необходимости прибегнем к услугам санавиации, чтобы эвакуировать травмированных людей в Москву. По моему распоряжению развернут оперативный штаб на месте происшествия и в Соловьевской больнице Ярославля", - цитирует пресс-служба губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова.

Как уточнили в правительстве региона, в настоящее время на месте аварии работают девять бригад скорой помощи и медицины катастроф, три из центральной районной больницы Гаврилов-Яма и специалисты ФМБА, которые в субботу проводили диспансеризацию в Гаврилов-Яме. Задействовано 37 человек личного состава МЧС, УМВД и медицины катастроф.

Столкновение пассажирского рейсового автобуса на трассе Ярославль - Иваново с грузовиком произошло утром 14 сентября. По данным ГИБДД и МЧС, погибли семь человек, пострадали от 19 до 21 пассажира. По предварительной версии, причиной аварии стал выезд грузовика на встречную полосу. Ранее департамент здравоохранения Ярославской области сообщил, что погибли девять человек.