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Власти Югры назвали возможную причину инцидента с судном "Метеор"

В департаменте общественных связей региона уточнили, что ЧП произошло из-за сезонного спада уровня воды

ТАСС, 14 сентября. Пассажирское судно "Метеор" могло сесть на мель из-за сезонного спада уровня воды. Об этом сообщили ТАСС в департаменте общественных связей региона.

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"Судно могло сесть на мель из-за сезонного обмеления реки", - сказал собеседник.

Пресс-служба окружного МВД на транспорте ранее сообщала, что катер с мели снят и следует в Ханты-Мансийск.

Пассажирское судно "Метеор", следовавшее из поселка городского типа Березово в Ханты-Мансийск, село на мель в районе села Перегребное. По данным Уральского МВД на транспорте, на борту находились более 100 пассажиров. По данным департамента общественных связей - 60 человек, из них шесть членов экипажа.

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