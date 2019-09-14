Замглавы ГИБДД прибыл в Ярославскую область в связи с ДТП с автобусом

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Заместитель руководителя ГИБДД Николай Шеюхин прибыл в Ярославскую область в связи с автоаварией, в которой погибли семь человек. Об этом ТАСС в субботу сообщили в Госавтоинспекции.

"По поручению руководства МВД РФ в Ярославскую область для установления всех обстоятельств ДТП прибыл заместитель руководителя российской Госавтоинспекции Николай Шеюхин. Он провел совещание с руководством Управления ГИБДД по Ярославской области, на котором были рассмотрены предварительные причины и обстоятельства произошедшей аварии и поставлены первоочередные задачи по усилению контроля за безопасностью пассажирских перевозок в регионе", - сказали в ведомстве, добавив, что Шеюхин также провел совещание с руководством области.

Столкновение пассажирского рейсового автобуса на трассе Ярославль - Иваново с грузовиком произошло утром 14 сентября. По последним данным, погибли семь человек, пострадали 29. По факту аварии возбуждены уголовные дела по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".