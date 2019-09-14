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Жителя Кубани арестовали за изнасилование несовершеннолетней падчерицы

Мужчина находился в федеральном розыске

КРАСНОДАР, 14 сентября. /ТАСС/. Объявленный в федеральный розыск мужчина, обвиняемый в изнасиловании несовершеннолетней дочери своей супруги в станице Краснодарского края, задержан и заключен под стражу. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

"Объявленный в розыск 37-летний мужчина был задержан в Усть-Лабинском районе. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным СК, мужчина с супругой и ее 13-летней дочерью проживал в станице Бриньковской Приморско-Ахтарского района. По версии следствия, поздно вечером 3 августа, когда матери девочки не было дома, злоумышленник разбудил ее и, угрожая убийством, изнасиловал. Девочка рассказала матери о произошедшем на следующий день, когда мужчина ушел на работу. Женщина сразу же обратилась в правоохранительные органы, однако мужчина скрылся, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск.

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