В Афинах анархисты напали на полицейских

АФИНЫ, 14 сентября. /ТАСС/. Анархисты забросали в субботу в центре Афин полицейских бутылками с зажигательной смесью и другими предметами, пострадавших нет, после стычки задержаны 16 человек. Такие данные полиции привела в субботу газета Naftemporiki.

По ее словам, примерно 50 человек с черными платками на лицах напали днем на подразделение полицейского спецназа в центральном районе Эксархия. Как сообщили в полиции, эти лица бросили в полицейских десятки бутылок с зажигательной смесью, камни и другие предметы. Стражи порядка разогнали нападавших, в результате стычки никто не пострадал. Полицейские задержали 16 человек.

Беспорядки последовали за проходившим в субботу в центре города маршем протеста против операций полиции по изгнанию из заброшенных домов анархистов и мигрантов, которые там проживали. В марше принимали участие примерно 2,5 тыс. человек.

Новое правительство Греции пообещало навести порядок в афинском районе Эксархия, где постоянно орудуют анархисты. В конце августа полицейские провели операцию по освобождению четырех заброшенных зданий, в которых жили нелегальные иммигранты. Более 100 человек были перевезены оттуда в гостиницы и центры для размещения мигрантов. В ответ анархисты активизировали вылазки против полицейского спецназа.

По данным полиции, в Афинах 23 таких заброшенных здания заняты иммигрантами, а иногда используются анархистами в качестве баз для вылазок против спецназа.