Попавший в ДТП под Ярославлем автобус прошел все предрейсовые мероприятия

ТАСС, 14 сентября. Пассажирский автобус, столкнувшийся в субботу с грузовым автомобилем в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области, в результате чего семь человек погибли и 28 получили травмы, проходил все необходимые мероприятия перед рейсом, сообщил ТАСС директор "Ярославского автотранспортного предприятия" Александр Захаров.

"Все в соответствие с требованиями действующего законодательства. Конечно", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, проходил ли автобус и его водитель перед выходом на маршрут все необходимые предрейсовые мероприятия.

Автобус, перевозивший 35 пассажиров, был в исправном состоянии перед выходом в рейс, отметил Захаров. Он также пояснил, что межмуниципальные рейсовые автобусы не оборудуются ремнями безопасности.

О происшествии

Столкновение пассажирского рейсового автобуса на трассе Ярославль - Иваново с грузовиком произошло утром 14 сентября. По данным МВД, погибли семь человек, пострадали 28. Всего в автобусе находились 36 человек: водитель и 35 пассажиров. В грузовой машине был только водитель. По данным полиции, оба водителя погибли.

По предварительной версии, причиной аварии стал выезд грузовика на встречную полосу. МВД возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Также уголовное дело возбудил Следственный комитет по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").