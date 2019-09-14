На западе Мексики убит начальник полиции

МЕХИКО, 15 сентября. /ТАСС/. Эверардо Прадо, начальник полиции одного из муниципалитетов в штате Халиско на западе Мексики был убит при исполнении служебных обязанностей вместе со своим охранником. Об этом сообщила в субботу газета Milenio.

По ее данным, группа вооруженных людей открыла огонь по патрульному автомобилю, в котором находились стражи порядка. Прадо погиб на месте, а его охранник скончался в больнице от полученных ранений. Участники нападения скрылись с места преступления, задержать их по горячим следам не удалось. Власти приступили к расследованию обстоятельств двойного убийства.

По данным неправительственной организации "Общее дело", с декабря 2018 по конец августа 2019 года в Мексике были убиты 284 сотрудника полиции. В первой половине этого года жертвами насилия в стране стали свыше 17,6 тыс. человек, на 5,1% больше, чем за тот же период 2018 года, рекордного по числу убийств.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор 20 августа признал, что его правительству за девять месяцев работы не удалось улучшить положение в сфере безопасности. По его словам, власти смогли стабилизировать ситуацию, но не добились снижения числа преступлений. В начале сентября глава государства назвал борьбу с криминалом своей главной задачей.