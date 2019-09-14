Польский турист погиб в Армении после нападения медведя

ТАСС, 15 сентября. Двое туристов из Польши подверглись нападению медведя при восхождении на гору Арагац на западе Армении, в результате чего один из них погиб. Об этом говорится в заявлении МЧС Армении, опубликованном в субботу на официальном сайте ведомства.

Гражданка Польши Марго Ж., говорится в сообщении, позвонила в МЧС Армении около 14:30 по местному времени (13:30 мск) с просьбой о помощи в связи с тем, что на нее и ее друга напал медведь, в результате чего ее спутник получил ранения. На место происшествия вылетел предоставленный министерством здравоохранения вертолет с медиками.

"В 17:15 по местному времени (16:15 мск) врачи зафиксировали смерть пострадавшего (Пётр Б., 1986 года рождения, гражданин Польши)", - отмечается в сообщении армянской службы спасения.