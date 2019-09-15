На Кубани четыре человека пострадали от взрыва газового оборудования в автомобиле

КРАСНОДАР, 15 сентября. /ТАСС/. Газовое оборудование взорвалось в легковом автомобиле в городе Тихорецке Краснодарского края, по предварительным данным, пострадали четыре человека, в том числе двое детей, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"По предварительным данным, в легковом автомобиле в городе Тихорецке взорвалось автомобильное газовое оборудование. Доставлены в медицинское учреждение четыре человека, двое из них - несовершеннолетние 2005 и 2019 годов рождения - не находились в автомобиле. Проводится проверка", - сообщили в пресс-службе.

По информации Главного управления МЧС по региону, инцидент произошел на улице Ленинградской, информация о нем поступила в дежурную часть в 12:27 мск. Загорелись два автомобиля, повреждена кровля стоящего рядом магазина, общая площадь возгорания составила 10 кв. м. Пожар удалось полностью ликвидировать в 12:31 мск.