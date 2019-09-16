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Грунтовые воды в Комсомольске-на-Амуре поднялись выше, чем при наводнении в 2013 году

В зоне подтопления из-за Амура и грунтовых вод сейчас находятся 440 жилых домов

ТАСС, 16 сентября. Гидрологи отмечают значительный подъем грунтовых вод в Комсомольске-на-Амуре и его окрестностях, они поднялись выше, чем во время масштабного наводнения на Амуре в 2013 году. Об этом сообщила начальник отдела гидрологических прогнозов начальник Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталья Ефремова.

"Осадков в Комсомольске-на-Амуре и в Комсомольском районе в августе-сентябре выпало втрое больше, чем в 2013 году. Уровень грунтовых вод был высоким из-за паводка на Амуре и стал еще больше из-за сильных дождей, воде некуда стекать", - сказала Ефремова.

Сложная гидрологическая ситуация в Комсомольске-на-Амуре сохраняется уже более месяца. Уровень Амура у города достиг 829 см при отметке опасного явления 650 см и впервые начал снижаться в середине прошлой недели. Сейчас он составляет 811 см, снизившись за сутки на 5 см. Гидрологи ожидают, что ситуация с паводком в городе и в целом в Хабаровском крае, где подтоплены десятки сел, улучшится к середине октября.

Как сообщил журналистам представитель пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре, несмотря на спад воды в Амуре, грунтовые воды доставляют городу множество проблем, особенно с учетом закрытой из-за паводка ливневой канализации. Ситуация с грунтовыми водами при нынешнем паводке хуже, чем во время масштабного наводнения на Амуре в 2013 году, от которого пострадали три дальневосточных региона, а уровень Амура у Комсомольска-на-Амуре превышал 9 метров, сказали в администрации.

"Грунтовые воды топят места, которые тогда не топило. Подтопления коснулись подвалов многоэтажек Центрального округа города, территорий поселков Парковый, Мылки, Силинский, Победа, Малая Хапсоль, Хорпинкий в границах города. Сейчас в зоне подтопления из-за Амура и грунтовых вод находятся 440 жилых домов, 2024 приусадебных участка, подвалы 497 многоквартирных домов", - сказал представитель администрации.

В пунктах временного размещения находятся 43 человека, из них 11 детей. Сложной остается обстановка в 66-м квартале города, где водой залиты обширные территории, 30 дворов, подъезды пяти многоэтажек. Там работают насосы, к откачке воды привлекли и пожарную технику, для людей укладывают дорожки из мешков с песком, чтобы можно было пройти к сухим местам. По данным МЧС России по Хабаровскому краю, всего в городе в разных подтопленных местах работают 20 насосных групп. Изменена схема движения автобусов, на Хорпинском шоссе по утвержденному графику работает плавающий транспортер для перевозки людей.

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