В Красноярском крае к 3,5 года приговорили осужденного за призывы к терроризму

КРАСНОЯРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Гражданин, приговоренный к 24 годам лишения свободы и отбывающий наказание в исправительной колонии в Красноярском крае, осужден еще на 3,5 года за призывы к террористической деятельности среди заключенных. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы краевого управления ФСБ.

"Данный гражданин <...> среди заключенных публично оправдывал деятельность членов международных террористических организаций, а также призывал к осуществлению террористической деятельности. <...> Приговором Дальневосточного окружного военного суда указанное лицо признано виновным в инкриминируемом преступлении. Ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима дополнительно к уже имеющемуся тюремному сроку", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, приговор был вынесен по части 1 ст. 205 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма"). Деятельность уроженца Дагестана, уже отбывающего наказание в одном из исправительных учреждений Красноярского края, была пресечена сотрудниками УФСБ по региону.

Он был осужден за совершение ряда особо тяжких преступлений, связанных с организацией незаконного вооруженного формирования, незаконным оборотом оружия и боеприпасов, вооруженным мятежом и посягательством на жизнь сотрудников правоохранительных органов.