В Красноярске задержан подозреваемый в подрыве мусоропровода в жилом доме

КРАСНОЯРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого во взрыве в доме в Красноярске. По предварительным данным, он поджег бензин в мусоропроводе, чтобы почистить его, говорится в распространенном в понедельник сообщении ГУ МВД по Красноярскому краю.

Взрыв в доме на улице Аральской произошел в воскресенье. Была проведена эвакуация жильцов, пострадали стоявшие у подъезда пять автомобилей.

"Следователем отдела полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное повреждение имущества"). По подозрению в совершении преступления задержан местный житель 1980 года рождения. По предварительным данным, он вылил в ствол мусоропровода ведро бензина, а затем бросил зажженную спичку. По его словам, таким образом он хотел его прочистить", - сообщили в ГУ МВД.

Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.