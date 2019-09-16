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В Москве возбудили уголовное дело после стрельбы у МКАД

Инцидент произошел на перекрестке улицы Грина и Варшавского шоссе

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Полицейские следователи возбудили уголовное дело после стрельбы у МКАД. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"Установлено, что водитель автомобиля Mitsubishi Lancer из неустановленного оружия ранил другого мужчину в ходе дорожного конфликта на перекрестке улицы Грина и Варшавского шоссе. Для поимки злоумышленника был введен план "Перехват", который не дал результата. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", - сказал собеседник агентства.

В воскресенье сообщалось, что мужчина был ранен из травматического пистолета неподалеку от МКАД на юге Москвы. В потерпевшего выстрелили в упор в ходе дорожного конфликта, стрелявший скрылся с места происшествия.

Потерпевший был доставлен в больницу. Кроме него в момент конфликта в машине находились его жена и ребенок.

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