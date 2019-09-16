СМИ: в Египте с затонувшей яхты спасены 38 человек

КАИР, 16 сентября. /ТАСС/. ВМС Египта спасли в понедельник 38 человек с терпящей бедствие яхты в Красном море. Об этом сообщило главное командование вооруженных сил Египта, передает издание Al-Masry Al-Youm.

По его информации, вышедшее с 26 иностранными туристами и 12 членами экипажа в море судно оказалось неисправно. Команда подала сигнал бедствия, спасательные службы успели оперативно провести эвакуацию людей до того, как яхта затонула.

Всем пострадавшим была оказана необходимая помощь по прибытии спасательного судна на военно-морскую базу, отмечается в сообщении главкома ВС страны.