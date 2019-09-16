СК возбудил дело из-за травмирования ребенка после падения с качелей в Уфе

УФА, 16 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили после падения 11-летней девочки с качелей в Уфе, ребенок получил травму головы. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по Башкирии.

"Возбуждено уголовное дело за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ) по факту травмирования малолетнего ребенка", - говорится в сообщении.

Летом 2019 года на детской игровой площадке во дворе дома в Уфе 11-летняя девочка упала с качелей и ударилась головой о выступающий из земли металлический профиль конструкции. Она получила травму головы. Согласно требованиям ГОСТ, нижнее основание качелей должно быть закопано в землю, отметили в СК. Следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников управляющей компании, ответственных за безопасность на детской площадке.