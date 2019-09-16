В Адыгее легковушка сбила детей

МАЙКОП, 16 сентября. /ТАСС/. Легковой автомобиль в Кошехабльском районе Адыгеи сбил двоих детей, по факту ДТП полиция проводит проверку, сообщили в журналистам в пресс-службе МВД по республике.

"38-летний местный житель, находясь за рулем отечественной легковушки, сбил на одной из оживленных улиц аула Кошехабль мальчика и девочку в возрасте 8 и 9 лет. Дети с различными травмами доставлены в детскую республиканскую больницу. Полиция Кошехабльского района по этому факту проводит доследственную проверку", - сказали в пресс-службе МВД по региону.

Установлено, что дети переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, добавили в ведомстве.