Трех мужчин приговорили к лишению свободы в Краснодаре за похищение невесты

КРАСНОДАР, 16 сентября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Краснодара приговорил трех мужчин к лишению свободы за похищение невесты, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

"Ленинский районный суд г. Краснодара вынес приговор в отношении 28-летнего жителя Пензенской области Арсена Саряна и двоих местных жителей, совершивших похищение человека. Подсудимые свою вину не признали, пояснив, что их действия обусловлены древним кавказским обычаем. Суд с учетом обстоятельств совершения преступления, его тяжести, а также в зависимости от роли каждого из участников в его совершении назначил подсудимым от 6 лет 2 месяцев до 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным ведомства, инцидент произошел в Краснодаре в январе 2018 года. Житель Пензенской области познакомился с жительницей Краснодара в социальных сетях, затем приехал в город, назначил ей встречу и попросил ему помочь двух мужчин. Во время встречи женщина не захотела общаться с гражданином, однако ее усадили в машину и пытались увезти в неизвестном направлении. Очевидцы событий вызвали полицию, автомобиль был задержан со всеми участниками событий.