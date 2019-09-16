Осужденный за нападение на бойца ОМОН на акции в Москве Кирилл Жуков обжаловал приговор

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Бывший военнослужащий Росгвардии Кирилл Жуков, приговоренный к трем годам лишения свободы за нападение на бойца ОМОН в ходе акции 27 июля в Москве, обжаловал приговор. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Светлана Байтулина.

"Мы с моим подзащитным обжаловали приговор Тверского суда Москвы. Защита полагает приговор необоснованным, незаконным, несправедливым. По нашему мнению, выводы суда, изложенные в приговоре, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, а сам приговор вынесен с существенным нарушением норм уголовно-процессуального закона и при неправильном применении уголовного закона. Мы просим апелляционную инстанцию приговор отменить, уголовное дело и уголовное преследование Кирилла Жукова прекратить", - сказала адвокат.

Согласно данным, озвученным в ходе судебных заседаний, ранее Жуков проходил срочную службу в Росгвардии. На видеозаписи, которую показали федеральные телеканалы, снятый со спины Жуков пытается приподнять забрало шлема у одного из силовиков в оцеплении; когда он поворачивается вполоборота к камере, видно, что он улыбается. После этого сюжета СМИ назвали участника акции "провокатором".

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированного митинга 27 июля в Москве были арестованы 15 человек. В отношении пятерых фигурантов дела уголовное преследование прекращено (Сергей Абаничев, Даниил Конон, Валерий Костенок, Владислав Барабанов освобождены из СИЗО, в отношении Дмитрия Васильева мера пресечения не избиралась). Двое арестованных - Егор Жуков и Сергей Фомин - были переведены под домашний арест. Различные сроки заключения получили фигуранты дела Данила Беглец и Евгений Коваленко. Они признаны виновными по той же ч. 1 ст. 318 УК РФ. По ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил проведения митингов) был осужден еще один фигурант - Константин Котов.