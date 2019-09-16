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Уголовное дело возбудили после пожара на складе ГСМ под Нижним Новгородом

В результате происшествия пострадали два человека

ТАСС, 16 сентября. Уголовное дело по статье о нарушении хранения взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ возбудили в связи с пожаром, вспыхнувшим 10 сентября на складе горюче-смазочных материалов в Богородском районе Нижегородской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

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"Сотрудниками следственного отдела МВД России по Богородскому району возбуждено уголовное дело по ст. 218 УК РФ ("Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий")", - отметили в ведомстве.

Склад ГСМ загорелся в Богородском районе Нижегородской области вечером 10 сентября, пожару присвоили максимальный уровень сложности. Его площадь составила 5 тыс. кв. м. В результате ЧП пострадали два человека: один из них получил ожоги 25% тела и был госпитализирован, второму медицинская помощь оказали на месте. По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.

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