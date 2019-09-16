В Тверской области мужчина выбросил младенца с четвертого этажа

ТАСС, 16 сентября. Следственное управление СК по Тверской области возбудило уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины, сбросившего младенца с балкона четвертого этажа. Об этом журналистам во вторник сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело в связи с причинением тяжкого вреда здоровью младенцу (п. "в" ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью")", - говорится в сообщении.

Подозреваемому, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения, надоел плач внука его сожительницы. Тогда он выбросил ребенка с высоты четвертого этажа. По данным регионального ведомства, происшествия случилось в период с 14 по 15 сентября. Сейчас младенец находится в больнице с различными травмами.

В ходе следствия установлено, что мальчика воспитывала мать-одиночка. Она оставила его бабушке, уехав по делам. Следователи изучат условия содержания ребенка, проверят, состояла ли семья на учете в органах профилактики. Подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.