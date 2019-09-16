Главы погранведомств Киргизии и Таджикистана обсудили ситуацию на границе двух стран

БИШКЕК, 16 сентября. /ТАСС/. Руководители погранведомств Киргизии и Таджикистана обсудили ситуацию на границе, где в понедельник произошла перестрелка между военнослужащими двух государств. Об этом говорится в распространенном Государственной пограничной службой (ГПС) Киргизии сообщении.

"Состоялся телефонный разговор между председателем ГПС Уларбеком Шаршеевым и первым заместителем председателя, командующим Пограничными войсками Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан Раджабали Рахмонали. Главы пограничных ведомств обсудили пограничный инцидент с применением оружия на кыргызско-таджикском участке государственной границы, в результате переговоров перестрелка была прекращена", - следует из заявления.

Как в нем отмечается, киргизская сторона принимает меры по "недопущению дальнейшей эскалации инцидента". Бишкек утверждает, что стрельбу, в том числе из минометов, первыми начали таджикские военные. На данный момент известно об одном погибшем пограничнике с киргизской стороны и восьми раненных, в том числе подростке. Душанбе также сообщает о наличии раненных с таджикской стороны.

По версии Бишкека, причиной возникновения конфликта послужило строительство таджикской стороной объекта на спорной территории.

Протяженность границы между двумя странами составляет 970 км. На сегодняшний день стороны утвердили линию прохождения рубежа на протяжении 519 км.