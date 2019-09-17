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Неизвестные сожгли под Киевом дом экс-главы Нацбанка Украины

В дом Валерии Гонтаревой бросили бутылку с зажигательной смесью
Валерия Гонтарева Максим Никитин/ТАСС
Описание
Валерия Гонтарева
© Максим Никитин/ТАСС

КИЕВ, 17 сентября. /ТАСС/. Неизвестные сожгли под Киевом дом экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Об этом она сообщила во вторник украинскому изданию "Новое время".

По словам Гонтаревой, в дом в поселке Гореничи бросили бутылку с зажигательной смесью через забор, вследствие чего ее жилище выгорело полностью, его не удалось даже потушить пожарным.

В конце августа в Лондоне, где сейчас проживает Гонтарева, ее на пешеходном переходе сбила машина. Она попала в больницу, а полиция выясняет, это был чей-то злой умысел или несчастный случай. В ночь на 5 сентября неизвестные облили бензином и подожгли автомобиль ее невестки.

27 августа Печерский райсуд Киева разрешил Государственному бюро расследований Украины силовой привод Гонтаревой на допрос по делу о злоупотреблении служебным положением членами правления Нацбанка.

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