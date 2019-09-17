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Владимир Путин обсуждает ситуацию с паводками на Дальнем Востоке. Видеотрансляция

Совещание проходит в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России

ТАСС/Ruptly

Президент России Владимир Путин прибыл в Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России, где проводит совещание по ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке.

В июле и августе 2019 года обильные дожди вызвали мощный паводок в Амурской и Еврейской автономной областях, Приморском и Хабаровском крае. В зоне наводнения оказалось свыше 100 населенных пунктов, тысячи людей потеряли урожай. В начале сентября тайфун "Линлин" осложнил паводковую обстановку на юге Дальнего Востока.

Ранее глава государства взял под личный контроль работу по ликвидации последствий аналогичного ЧС в Иркутской области.

 

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