Владимир Путин обсуждает ситуацию с паводками на Дальнем Востоке. Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly

Президент России Владимир Путин прибыл в Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России, где проводит совещание по ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке.

В июле и августе 2019 года обильные дожди вызвали мощный паводок в Амурской и Еврейской автономной областях, Приморском и Хабаровском крае. В зоне наводнения оказалось свыше 100 населенных пунктов, тысячи людей потеряли урожай. В начале сентября тайфун "Линлин" осложнил паводковую обстановку на юге Дальнего Востока.

Ранее глава государства взял под личный контроль работу по ликвидации последствий аналогичного ЧС в Иркутской области.