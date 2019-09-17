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В Подмосковье пассажирский поезд насмерть сбил подростка, переходящего пути

Инцидент произошел в районе станции Москворецкая

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Пассажирский поезд сообщением Грозный - Москва насмерть сбил подростка в Подмосковье. Как сообщили во вторник в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, мальчик переходил пути в неустановленном месте.

"В линейное управление МВД России на станции Москва - Рязанская поступила информация о том, что пассажирским поездом сообщением Грозный - Москва в районе станции Москворецкая смертельно травмирован несовершеннолетний подросток 2002 года рождения, переходивший пути в неустановленном месте", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия работают транспортные полицейские, устанавливаются обстоятельства случившегося.

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