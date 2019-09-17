В Пермском крае в охотхозяйстве мужчина расстрелял четырех собак

ПЕРМЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции начали проверку по факту обращения жителя Пермского края, у которого в одном из охотничьих хозяйств Пермского края, мужчина расстрелял четырех собак. Об этом ТАСС во вторник сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

"В отдел полиции города Горнозаводск Пермского края поступило сообщение о том, что в охотхозяйстве на территории района мужчина расстрелял четырех собак. Информация поступила в дежурную часть от владельца животных. В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку по указанным фактам и выясняют все обстоятельства",- сказали в пресс-службе.

В понедельник на местном интернет-портале 59.ru появилась информация о том, что в воскресенье в Горнозаводском районе Пермского края были расстреляны четыре западно- сибирские лайки. Их хозяин утверждает, что животных убил Виктор Усенко - директор, расположенного на территории, охотхозяйства "Глухарь", бывший замминистра промышленности и предпринимательства региона.

По информации охотника, все произошло в присутствии районного охотинспектора Виктора Козлова. В свою очередь, Усенко объяснил хозяину свои действия тем, что собачий лай "мешает ему охотиться", а сами животные "гоняют лосей". Хозяин лаек отметил, что при себе у него была охотничья путевка на боровую дичь, а убитые собаки были в ошейниках с датчиками слежения.

В пресс-службе Минприроды Пермского края ТАСС сообщили, что также организовали проверку инцидента.

"Это вопиющий случай человеческой жестокости. Мы со своей стороны этот случай не оставим без должного внимания. В отношении охотинспектора, присутствующего при этом инциденте, запущен приказ на проведение служебной проверки",- сказала собеседника агентства.