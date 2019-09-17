Дело возбуждено в Нижегородской области по факту неуплаты налогов на 286 млн рублей

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении нижегородской домоуправляющей компании "СОРМОВО", руководство которой подозревается в неуплате налогов на сумму свыше 268 млн рублей. Об этом во вторник сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Нижегородской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении руководителей ООО "ДК "СОРМОВО" по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

По данным следствия, руководство ООО "ДК "СОРМОВО" в период с 2015 по 2017 годы уклонилось от уплаты 268 млн рублей налогов путем переноса части налоговой нагрузки на подконтрольные организации. Разделение единой бизнес-структуры носило формальный характер, входящие в нее организации являлись взаимозависимыми.