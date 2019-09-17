Суд в Воронеже приговорил убийцу двух девушек к 25 годам колонии особого режима

ВОРОНЕЖ, 17 сентября. /ТАСС/. Воронежский областной суд приговорил к 25 годам колонии особого режима 41-летнего мужчину, который через некоторое время после отбытия девятилетнего срока убил двух девушек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры по Воронежской области.

"Воронежским областным судом оглашен приговор 41-летнему Александру Цыбулину, признанному виновным в совершении убийства двух девушек, одна из которых являлась несовершеннолетней, сопряженным с изнасилованием последней. <...> Он осужден на 25 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры по региону. Как пояснили в ведомстве, в колониях особого режима содержатся осужденные при особо опасном рецидиве преступления и те, кто осужден к пожизненному лишению свободы.

По данным пресс-службы прокуратуры по Воронежской области, Цыбулин ранее был судим за насильственные действия сексуального характера, провел девять лет в колонии, освободился в марте 2017 года и переехал жить в Москву, где создал семью и устроился на работу. Но в августе прошлого года в селе Стрелковском Московской области он в своей машине задушил 19-летнюю девушку, а через месяц (в сентябре) в Поворинском районе Воронежской области в своем автомобиле изнасиловал и задушил 16-летнюю девушку.

"Цыбулин признан виновным по части 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц") и части 3 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование несовершеннолетней")", - добавили в пресс-службе прокуратуры по Воронежской области.