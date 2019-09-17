Рабочий получил тяжелые ожоги на сахарном заводе в Тамбовской области

ТАМБОВ, 17 сентября. Следственный комитет по Тамбовской области возбудил уголовное дело по факту происшествия на сахарном заводе, где 43-летний слесарь-ремонтник получил тяжелые ожоги на производстве в результате выплескивания на него горячей смеси. Об этом во вторник сообщается на сайте СК по региону.

"Сегодня при проведении работ по устранению затора трубопровода отвода жома сахарный свеклы 43-летний слесарь-ремонтник получил серьезные термические ожоги в результате выплескивания на него горячей смеси. По данному факту следственными органами СУ СК РФ по Тамбовской области возбуждено уголовное по ч. 1 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с пострадавшим не было проведено обучение на опасном оборудовании. Более того, ему не выдали средства индивидуальной защиты. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, которые позволят установить все обстоятельства травмирования сотрудника, а также виновных в этом лиц.