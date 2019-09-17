Движение на участке проспекта Вернадского в Москве перекрыто из-за ДТП

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Движение на участке проспекта Вернадского в сторону центра Москвы перекрыто из-за ДТП, водителей просят выбирать пути объезда, сообщается в аккаунте в Twitter столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Из-за ДТП на проспекте Вернадского в районе д. 111 движение по проспекту в сторону центра полностью перекрыто. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда.

В пресс-службе столичной Госавтоинспекции ТАСС уточнили, что авария произошла с участием трех транспортных средств. "На проспекте Вернадского столкнулись автобус, автомобиль скорой помощи и легковая машина, пострадавших в результате инцидента нет", - отметил собеседник агентства.

В новость были внесены изменения (14:06 время мск) — добавлен комментарий Госавтоинспекции.