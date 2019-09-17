В Башкирии ребенок провел несколько дней в квартире с телом матери

УФА, 17 сентября. /ТАСС/. Следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела 44-летней женщины в квартире в городе Янаул. Несколько дней с умершей находился ее 6-летний сын, который сейчас госпитализирован. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Башкирии.

"Проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела 44-летней женщины в квартире в городе Янаул. По предварительным данным, 16 сентября 2019 гoда тело женщины обнаружила ее пoдруга, также в квартире нахoдился 6-летний сын погибшей, который был незамедлительнo госпитализирован, в настоящее время ему oказывается медицинская пoмощь в связи с истощением организма, поскольку женщина умерла несколькo дней назад, и все это время ребенок нахoдился в квартире один", - говорится в сообщении.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины и времени смерти женщины, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СК.

По данным властей муниципалитета, семья не состояла на учете как неблагополучная.

"К слову, семья неблагополучной не была, на учете не состояла. Руководителям образовательных учреждений района даны поручения взять под особый контроль непростые семьи, вести системное их педагогическое сопровождение", - написал на своей странице во "ВКонтакте" глава администрации Янаульсукого района Ильшат Вазигатов.