Первое в РФ дело об участии в нежелательной организации передано новому судье в Краснодаре

КРАСНОДАР, 17 сентября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Краснодара из-за смены судьи отложил рассмотрение по существу первого в РФ уголовного дела об участии в нежелательной организации, обвиняемой по которому проходит краснодарская активистка "Открытой России" Яна Антонова. Об этом сообщил ТАСС в ее адвокат Александр Валявский.

"Судебное заседание по делу Яны Антоновой не состоялось, дело передано другому судье", - сказал Валявский. Он уточнил, что дата, на которую отложили судебное разбирательство, пока не объявлена.

Уголовное дело по статье 284.1 УК РФ ("Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ") в отношении Антоновой является первым в российской практике, которое дошло до суда. В начале сентября суд в Краснодаре отказал в возврате на доследование этого дела. Рассмотрение по существу было назначено на 17 сентября.

Краснодарской активистке "Открытой России" инкриминируют то, что она развернула флаги желтого цвета с логотипом "Открытой России" на согласованном митинге, провела пикет у мэрии Краснодара с требованием достроить проблемный бассейн в одной из школ Краснодара, а также участвовала в привлечении внимания к проблеме нехватки школ в Краснодаре и сделала несколько репостов новостных статей с символикой "Открытой России".

Движение "Открытая Россия" было основано экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским, который проживает за границей. Деятельность НПО "Открытая Россия" (Otkrytaya Rossia, Великобритания) была признана нежелательной в РФ.