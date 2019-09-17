Суд назначил 10 суток ареста осужденному за нарушения правил проведения митинга Котову

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы назначил 10 суток административного ареста активисту Константину Котову, ранее осужденному на четыре года колонии за неоднократное нарушение правил проведения митинга. Об этом ТАСС сообщили в суде во вторник.

"Тверской районный суд Москвы признал Котова виновным в совершении административного правонарушения по ч 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Ему назначено наказание в виде 10 суток административного ареста", - сказала собеседница агентства.

Котов был признан виновным в участии в несанкционированном шествии 6 января от станции метро "Чистые пруды" до станции метро "Китай-город". Административное правонарушение не входит в число четырех других за март-июль в уголовном деле, по которому он был осужден. Факт шествия и скандирований Котов в ходе судебного заседания признал, но обвинение отверг, заявив, имеет право на прогулку.

Приговор

Котов признан виновным по статье 212.1 УК РФ и приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Его адвокаты обжаловали приговор, заключив с ним соглашение на сумму 212 рублей 10 копеек (номер статьи, по которой он был осужден - прим. ТАСС).

Как установил суд, активист за последние полгода неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). 10 августа он участвовал в несогласованном митинге в центре Москвы. Котов был задержан при попытке скрыться.

Установлено, что Котов привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях 2 марта, 13 мая и 12 июня.

Статья обвинения

Статья 212.1 введена в УК РФ в июле 2014 года и предусматривает уголовную ответственность за неоднократные нарушения установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Первым осужденным по этой статье стал Ильдар Дадин. Басманный суд Москвы в декабре 2015 года приговорил его к трем годам лишения свободы, признав виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста 6 и 23 августа, 13 сентября и 5 декабря 2014 года. В марте 2016 года приговор был смягчен до двух с половиной лет.

Дадин оспаривал эту статью УК в Конституционном суде, который предложил эту статью изменить, а дело Дадина пересмотреть. 22 февраля Верховный суд отменил приговор, постановив освободить Дадина из колонии. После этого уголовного дела звучали предложения декриминализировать ст. 212.1, но поддержки у законодателей и правительства они не нашли.