СМИ: скоростной катер разбился в Венецианской лагуне

РИМ, 18 сентября. /ТАСС/. Известный итальянский конструктор, предприниматель и гонщик-рекордсмен Фабио Буцци разбился на скоростном катере в Венецианской лагуне. Как сообщило во вторник агентство ANSA, вместе с ним в результате аварии погибли еще два человека, которые были в лодке, налетевшей на насыпь вблизи острова Лидо.

Тела двоих погибших были извлечены спасателями. Еще один человек получил ранения в результате инцидента.

По данным ANSA, 76-летний гонщик пытался за рекордное время преодолеть путь от Монте-Карло до Венеции. Его катер мог развивать скорость до 130 км/ч. По предварительной информации, с Буцци отправились два английских гонщика, личность которых устанавливается.