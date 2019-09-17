{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: скоростной катер разбился в Венецианской лагуне

По данным агенства ANSA, три человека погибли. Среди них - итальянский конструктор, предприниматель и гонщик-рекордсмен Фабио Буцци

РИМ, 18 сентября. /ТАСС/. Известный итальянский конструктор, предприниматель и гонщик-рекордсмен Фабио Буцци разбился на скоростном катере в Венецианской лагуне. Как сообщило во вторник агентство ANSA, вместе с ним в результате аварии погибли еще два человека, которые были в лодке, налетевшей на насыпь вблизи острова Лидо.

Тела двоих погибших были извлечены спасателями. Еще один человек получил ранения в результате инцидента.

По данным ANSA, 76-летний гонщик пытался за рекордное время преодолеть путь от Монте-Карло до Венеции. Его катер мог развивать скорость до 130 км/ч. По предварительной информации, с Буцци отправились два английских гонщика, личность которых устанавливается.

Теги
Италия
Суд в Москве взыскал с экс-президента РФБ Аникеевой 42,8 млн рублей
В октябре 2017 года она была признана виновной в мошенничестве и осуждена на 4,5 года колонии
Читать полностью