Ураган "Умберто" усилился до третьей категории

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Сила урагана "Умберто", образовавшегося у Восточного побережья США, возросла до третьей категории из пяти по шкале Саффира - Симпсона. Об этом сообщается во вторник на сайте американского Национального центра по наблюдению за ураганами.

По его данным, в 20:00 по времени Восточного побережья США (18 сентября, 03:00 мск) ураган находился в 655 км юго-западнее побережья Бермудских островов. Максимальная скорость ветра в его пределах достигала 51,4 м/с. Ураган движется на северо-восток со скоростью 5,3 м/с.

Центр прогнозирует, что "Умберто" может усилиться в первой половине дня в четверг.

Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/ с и более шторм становится ураганом.