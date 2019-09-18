В Забайкалье полиция задержала "черных лесорубов"

ЧИТА, 18 сентября. /ТАСС/. Полиция в Забайкальском крае задержала трех местных жителей, которые незаконно вырубили лес на общую сумму почти 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщается в среду на сайте регионального УМВД.

"Сотрудниками полиции на месте незаконной рубки задержаны трое жителей Читинского района, которые... заготовили 42 дерева породы лиственница, не имея на это соответствующего разрешения. Государственному лесному фонду РФ причинен ущерб в размере 949 тыс. рублей. <...> В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору")", - говорится в сообщении.

У задержанных изъяли заготовленный лес, автомашину "Урал", трактор МТЗ-82, два прицепа и две пилы. "За совершение незаконной рубки действующим законодательством предусмотрен штраф в размере от 1 до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок до семи лет", - добавили в ведомстве.

В июле в ходе рабочей поездки в Забайкальский край вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сказал, что регион "является чемпионом" по нарушениям лесного законодательства. По данным министерства природных ресурсов края, ущерб от незаконной вырубки леса в Забайкалье с 2016 года по 2019 год увеличился более чем в два раза. В прошлом году он составил 284,15 млн рублей. Общая сумма ущерба, причиненного за 2016-2018 годы, превышает 550 млн рублей.