Тайфун "Факсай" повредил на востоке Японии свыше 500 школ

ТОКИО, 18 сентября. /ТАСС/. Тайфун "Факсай", который обрушился на Японию в начале сентября, нанес ущерб более 500 общеобразовательным школам в соседней с Токио префектуре Тиба. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что в общей сложности повреждения различной степени получили здания 548 общеобразовательных учреждений. На ремонт некоторых из них может уйти до шести месяцев.

По данным энергетической компании Tokyo Electric Power, к утру среды по крайней мере 49 тыс. домов в префектуре Тиба по-прежнему остаются без света. Компания обещает полностью возобновить подачу электроэнергии в ближайшие две недели.

"Факсай" стал пятнадцатым тайфуном, сформировавшимся в этом году в Тихом океане. В результате его воздействия на востоке Японии, в том числе в столичном регионе, погибли три человека, еще 60 пострадали.