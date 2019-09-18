{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Тайфун "Факсай" повредил на востоке Японии свыше 500 школ

На ремонт некоторых из них может уйти до полугода

ТОКИО, 18 сентября. /ТАСС/. Тайфун "Факсай", который обрушился на Японию в начале сентября, нанес ущерб более 500 общеобразовательным школам в соседней с Токио префектуре Тиба. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что в общей сложности повреждения различной степени получили здания 548 общеобразовательных учреждений. На ремонт некоторых из них может уйти до шести месяцев.

По данным энергетической компании Tokyo Electric Power, к утру среды по крайней мере 49 тыс. домов в префектуре Тиба по-прежнему остаются без света. Компания обещает полностью возобновить подачу электроэнергии в ближайшие две недели.

"Факсай" стал пятнадцатым тайфуном, сформировавшимся в этом году в Тихом океане. В результате его воздействия на востоке Японии, в том числе в столичном регионе, погибли три человека, еще 60 пострадали.

Теги
ЯпонияТайфуны и ураганы
В Кабардино-Балкарии ввели режим КТО
Он действует на части территории города Чегем, сообщили в ФСБ
Читать полностью