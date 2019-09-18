В Новой Зеландии полиция изъяла партию марихуаны стоимостью более $3 млн

СИДНЕЙ, 18 сентября. /ТАСС/. Полиция Новой Зеландии изъяла крупную партию марихуаны в регионе Тасман, на северо-западе Южного острова. Как сообщают правоохранители на своем официальном сайте в среду, примерная стоимость изъятой партии на черном рынке составляет более $3 млн.

В сообщении полиции указано, что в ходе масштабной антинаркотической операции в регионе Тасман проводились оперативно-следственные действия в одном из домов в сельской местности. В ходе обыска сотрудники правоохранительных органов обнаружили большой подземный бункер, в котором была устроена плантация марихуаны. "Во время проведения операции также был арестован 63-летний мужчина, которому уже предъявлены обвинения в незаконном выращивании и продаже каннабиса. Он предстанет перед окружным судом Греймута до конца дня", - говорится в сообщении полиции.

Также, отмечают правоохранители, во время обыска было изъято большое количество огнестрельного оружия и готовые к продаже наркотики на сумму около 5 млн новозеландских долларов.