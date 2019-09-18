В Москве задержан мужчина, кинувший гранату в полицейского

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который бросил гранату в сотрудника ГИБДД на улице Паперника в Москве, полицейский не пострадал. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

"На улице Паперника неадекватный мужчина бросил гранату под ноги инспектора ДПС, который успел откинуть ее ногой от себя. Взрыв не причинил никому вреда", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробности.

Данный инцидент ТАСС прокомментировали и в пресс-службе московского главка МВД. "Около семи утра 16 сентября на улице Паперника к полицейским обратился безработный приезжий 1990 года рождения и попросил вызвать ему наряд скорой медицинской помощи. Затем гражданин повел себя неадекватно и бросил в сторону сотрудников пиротехническое изделие, которое было отброшено ими в сторону от места возможного появления людей. В результате срабатывания изделия пострадавших нет", - сказали в полиции.

Там отметили, что нарушитель общественного порядка был доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. "За содеянное ему законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет",- отметили в пресс-службе.