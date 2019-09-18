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Под Волгоградом задержали мужчину, подозреваемого в осквернении памятного знака евреям

Возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм"

ВОЛГОГРАД, 18 сентября. /ТАСС/. Мужчина, который подозревается в осквернении памятного знака, установленного Российско-Еврейским конгрессом и центром "Холокост" в селе Аксай в Волгоградской области, задержан. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, им стал 30-летний местный житель.

"[Задержан] местный житель, 30 лет. Без мотива", - сообщили журналистам в пресс-службе.

После заявления в дежурную часть полиции об осквернении памятного знака в Аксае возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК РФ ("Вандализм").

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