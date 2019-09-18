{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Мордовии экс-сотрудник прокуратуры получил шесть лет за взятку в 1,5 млн рублей

Он также должен выплатить штраф в размере 3 млн рублей

ТАСС, 18 сентября. Суд приговорил к шести годам лишения свободы бывшего помощника прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях в Мордовии, он признан виновным в получении крупной взятки, сообщается в среду на сайте СК РФ.

"Бывший сотрудник прокуратуры признан виновным по статье 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

Как установили следствие и суд, в октябре прошлого года сотрудник прокуратуры получил 1,5 млн рублей через посредника. За это он обещал содействие в условно-досрочном освобождении одного из осужденных. Сразу после получения денег его задержали сотрудники УФСБ.

"Мужчине назначено шесть лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 3 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Теги
РоссияМордовия
Задержание северокорейских шхун в Японском море
Четыре пограничника пострадали при нападении экипажа шхуны из КНДР
Как сообщили в СК, один из них получил огнестрельные ранения
Читать полностью