СК возбудил дело о нападении двух боевиков в КБР на сотрудников правоохранительных органов

ТАСС, 18 сентября. /ТАСС/. Следователи СК возбудили уголовное дело по факту нападения двух боевиков в Кабардино-Балкарии на сотрудников правоохранительных органов и по факту незаконного оборота оружия и взрывчатых веществ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и ношение оружия, совершенные группой лиц), ч. 2 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору), а также ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа")", - сообщили в СК.

В среду примерно в 05:00 в одном из частных домов по Первому Промышленному проезду в Чегеме (9 км от Нальчика) сотрудники УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике и регионального МВД были заблокировали двух членов религиозно-экстремистской группировки. Начальником республиканского управления ФСБ России было принято решение о проведении контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима на части территории Чегема с 05:00 мск. Засевшим в доме бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ те открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта были нейтрализованы. Никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал. Режим КТО отменен.

По данным СК, один из подозреваемых является жителем соседней республики 1999 года рождения, другой - местным жителем 1995 года рождения. Как сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета, двое боевиков планировали совершить теракт. На месте перестрелки обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, автоматы, боеприпасы к ним. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона, ликвидированные боевики были членами территориальной ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".